Política
Obstetrícia e ginecologia. Ministra diz que primeiras urgências regionais abrem "dentro de pouco tempo"
A ministra da Saúde estimou hoje que as primeiras urgências regionais de obstetrícia e ginecologia vão entrar em funcionamento "dentro de pouco tempo", garantindo que essa foi uma solução trabalhada com os profissionais de saúde.
"As primeiras urgências externas de âmbito regional serão na área da obstetrícia e ginecologia e estarão a funcionar, dentro de pouco tempo, na Península de Setúbal, centralizadas no Hospital Garcia de Orta, e na Unidade Local de Saúde (ULS) de Vila Franca de Xira e na ULS Beatriz Ângelo", adiantou Ana Paula Martins, na Comissão de Saúde.
Aos deputados, a ministra assegurou que processo que está a ser "diretamente trabalhado com os profissionais no terreno", que foram chamados a participar nas soluções para dar resposta à procura dos serviços de urgência.
Aos deputados, a ministra assegurou que processo que está a ser "diretamente trabalhado com os profissionais no terreno", que foram chamados a participar nas soluções para dar resposta à procura dos serviços de urgência.
"Não estamos a impor modelos administrativos desligados da realidade clínica, mas sim respostas com quem conhece os serviços, as equipas e as necessidades das populações", salientou Ana Paula Martins.
SNS acabou 2025 com défice de 1.035 milhões de euros
O saldo do Serviço Nacional de Saúde fixou-se em -1.035 milhões de euros em 2025, uma melhoria de 533,9 milhões face ao período homólogo que resultou do crescimento de 10% da receita, anunciou a ministra da Saúde.
O saldo do Serviço Nacional de Saúde fixou-se em -1.035 milhões de euros em 2025, uma melhoria de 533,9 milhões face ao período homólogo que resultou do crescimento de 10% da receita, anunciou a ministra da Saúde.
Na intervenção inicial da audição regimental que decorre esta terça-feira na comissão parlamentar de Saúde, a ministra, Ana Paula Martins, explicou que, com as dotações de capital realizadas (1.311,4 milhões de euros), o saldo global foi de 276,3 milhões de euros.
Quanto à dívida total a fornecedores externos do SNS, o valor atingiu 1.510,3 milhões de euros, um aumento de 148,1 milhões de euros face ao período homólogo, correspondente a 10,9%.
Quanto à dívida total a fornecedores externos do SNS, o valor atingiu 1.510,3 milhões de euros, um aumento de 148,1 milhões de euros face ao período homólogo, correspondente a 10,9%.
Tópicos