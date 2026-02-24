Obstetrícia e ginecologia. Ministra diz que primeiras urgências regionais abrem "dentro de pouco tempo"

"Não estamos a impor modelos administrativos desligados da realidade clínica, mas sim respostas com quem conhece os serviços, as equipas e as necessidades das populações", salientou Ana Paula Martins.

SNS acabou 2025 com défice de 1.035 milhões de euros

O saldo do Serviço Nacional de Saúde fixou-se em -1.035 milhões de euros em 2025, uma melhoria de 533,9 milhões face ao período homólogo que resultou do crescimento de 10% da receita, anunciou a ministra da Saúde.





Na intervenção inicial da audição regimental que decorre esta terça-feira na comissão parlamentar de Saúde, a ministra, Ana Paula Martins, explicou que, com as dotações de capital realizadas (1.311,4 milhões de euros), o saldo global foi de 276,3 milhões de euros.



Quanto à dívida total a fornecedores externos do SNS, o valor atingiu 1.510,3 milhões de euros, um aumento de 148,1 milhões de euros face ao período homólogo, correspondente a 10,9%.



, adiantou Ana Paula Martins, na Comissão de Saúde.Aos deputados, a ministra assegurou que processo que está a ser "diretamente trabalhado com os profissionais no terreno", que foram chamados a participar nas soluções para dar resposta à procura dos serviços de urgência.