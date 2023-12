Odete Santos. Ministra Adjunta destaca "profundo contributo" para a construção da democracia

Numa nota de pesar enviada à comunicação social, Ana Catarina Mendes refere que "foi com profunda tristeza que soube do falecimento de Odete Santos", hoje anunciada pelo Secretariado do Comité Central do PCP.

"Enquanto ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, é incontornável recordar hoje o profundo contributo de Odete Santos para a construção da democracia e o brilhante papel que desempenhou enquanto deputada à Assembleia da República durante quase três décadas", afirmou.

A ministra Adjunta lembra a antiga dirigente comunista como "uma incansável lutadora não só pelos direitos dos trabalhadores, como sobretudo pela igualdade de género e pelos direitos das mulheres em Portugal".

"Recordo hoje com orgulho as batalhas em que tive a sorte de a acompanhar, como foram os casos da aprovação das uniões de facto a casais do mesmo sexo ou pelo direito à interrupção voluntária da gravidez", acrescentou.

Manifestando o seu profundo pesar à família, amigos mais próximos e ao PCP, Ana Catarina Santos considera que Portugal se despede hoje de "uma mulher extraordinária, de fino humor e de uma enorme inteligência".