OE 2025. Governo está à espera da reflexão do Partido Socialista

Após a reunião do Governo com os partidos da oposição sobre o Orçamento do Estado para 2025 esta quarta-feira, o ministro dos Assuntos Parlamentares disse que o balanço do dia "é bastante positivo" e que o Governo "está à espera da reflexão do Partido Socialista", que solicitou mais tempo ao Executivo para analisar a informação apresentada e preparar as suas medidas.