OE2023. CDS quer IVA a 0% nos produtos alimentares essenciais

Lusa

O CDS já não tem deputados no Parlamento, mas essa questão não é motivo suficiente para calar os centristas e propor algumas medidas para o próximo Orçamento do Estado. Por isso decidiram inaugurar um cartaz que pede IVA zero para os alimentos. O cartaz foi colocado na presença do presidente do Partido, Nuno Melo.