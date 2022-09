OE2023. Portugueses devem "saber as linhas com que se cosem", diz Marcelo

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado indicou ainda que irá decorrer um Conselho de Estado para "medir o pulso" ao contexto internacional e à situação económica, financeira e social do país.



A informação foi avançada por Marcelo Rebelo de Sousa esta manhã, numa escola em Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a importância de comunicar com os portugueses sobre os cenários de evolução possíveis para os próximos meses e as dificuldades vindouras.



O presidente da República diz que é essencial para os portugueses "saberem as linhas com que se cosem" no futuro próximo, em relação a temas tão variados como o crescimento, inflação, desemprego ou contas públicas.



Questionado pelos jornalistas sobre as contas do Governo para as pensões, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que os temas devem ser tratados em separado e que a prioridade é perceber, para já, como vai ser o ano de 2023.