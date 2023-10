André Ventura já reagiu à apresentação do Orçamento do Estado para 2024, falando num "orçamento de remendos".

"Não há uma ideia de desenvolvimento, não há uma ideia estruturada de alívio fiscal, não há uma ideia de crescimento, há remendos. Remendos, algum eleitoralismo e muita propaganda", declarou aos jornalistas.



O líder do Chega classificou como "mentira" que todos os trabalhadores serão abrangidos pela descida do IRS neste orçamento. O ministro das Finanças anunciou esta tarde a redução das taxas do primeiro até ao quinto escalão.



"Esta descida do IRS vai deixar de fora 400 mil a meio milhão de trabalhadores", afirmou.