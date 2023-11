OE2024. Falta de aprovação implica Orçamento em duodécimos em janeiro, diz economista

Recorde-se que o chefe de governo diz-se de consciência tranquila, mas considera que perante as suspeitas de que é alvo nos processos de exploração do lítio e do hidrogénio, não tem condições para se manter em funções.



António Costa deixou claro que não vai recandidatar-se ao cargo de primeiro- ministro.



O presidente da República já aceitou a demissão de António Costa e vai ouvir os partidos políticos e convocar o Conselho de Estado.



Marcelo Rebelo de Sousa promete falar ao país de imediato, após a reunião do Conselho de Estado.