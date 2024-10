Foto: António Pedro Santos - Lusa

José Pedro Aguiar Branco reitera que está "esperançoso" na viabilização do Orçamento do Estado. Considera que a sociedade "deseja" que o OE seja aprovado e espera "maturidade política" por parte dos líderes.



Neste dia 5 de Outubro, a Assembleia da República abre as portas ao público num momento simbólico para aproximar "os eleitores dos eleitos".