O Chega reuniu-se esta quarta-feira com o Governo no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado.

À saída, Pedro Pinto considerou que o executivo está a ouvir todos os partidos, mas é com o PS que está a negociar, recordando recentes declarações de Nuno Melo e Hugo Soares.



%u201CSe as conversas forem com o PS, é irrevogável o voto contra%u201D, afirmou em declarações aos jornalistas.



O líder parlamentar do Chega voltou a criticar a ausência do primeiro-ministro.