Foto: Tiago Petinga - Lusa

Pedro Duarte diz que falta ultrapassar um "irritante" no IRC para garantir a viabilização do Orçamento do Estado. Na véspera do Conselho de Ministros, que deverá ultimar a proposta do Governo, o ministro dos Assuntos Parlamentares diz que não pode haver "birras nem estados de alma" que inviabilizem o diálogo.