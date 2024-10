Pedro Nuno Santos diz que "ainda há tempo" para decidir o sentido de voto no Orçamento do Estado e que o pior que o PS podia fazer à democracia seria decidir em função "do que o Chega pode fazer".

Em entrevista à TVI, o secretário-geral do PS afirmou também que o que o governo pretende fazer na RTP, no âmbito do plano para a comunicação social, é de "uma gravidade tremenda".