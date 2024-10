O Governo ainda não respondeu à contraproposta do Partido Socialista. Luís Montenegro disse que estava disponível para "aprimorar" as medidas do executivo.Pedro Nuno Santos considerou que estava no "caminho da viabilização".

Os dois garantem que que não querem eleições antecipadas, a dúvida é saber se as cedências de parte a parte vão mesmo permitir a viabilização do Orçamento do Estado para 2025.