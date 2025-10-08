OE2026: Carneiro diz que é positivo entrega não coincidir com último dia de campanha

No meio de uma arruada da campanha autárquica em Coimbra, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre a antecipação da entrega da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), inicialmente prevista para sexta-feira, e rejeitou que esta opção do Governo seja para desviar as atenções de outros temas da atualidade.



“Eu vejo como positivo porque em detrimento de ser entregue no dia 10, que é o último dia da campanha eleitoral, permite que possa haver alguma declaração política no intermédio que vai entre a apresentação na quinta-feira e o último dia da campanha eleitoral, porque todos estarão no processo de encerramento das campanhas eleitorais” , defendeu.



Para quinta-feira fica assim prometida uma primeira reação do líder do PS ao OE2026.



“Amanhã direi o que tenho a dizer sobre o orçamento, depois terei que ouvir a direção da bancada parlamentar, o grupo parlamentar do Partido Socialista e também a Comissão Política do Partido Socialista, e tomaremos uma posição depois, como sempre disse, de ouvir os órgãos do partido”, adiantou.



O primeiro-ministro afirmou hoje que a proposta do OE2026 “está pronta” e não havia razão para adiar a entrega para sexta-feira, defendendo ser positivo que não coincida com o último dia de campanha autárquica.



A proposta de orçamento será entregue esta quinta-feira, um dia antes do prazo limite definido na lei, de acordo com a nota de agenda enviada hoje pelo Ministério das Finanças.