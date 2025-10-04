OE2026. Montenegro não vê razões para oposição rejeitar documento

Em declarações aos jornalistas à margem de uma ação de campanha autárquica em Chaves, Luís Montenegro confirmou que a proposta aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros está fechada, e será apenas alvo de "alguns acertos" antes da entrega no dia 10 de outubro.

Questionado se prevê reunir-se com os partidos -- nomeadamente PS e Chega antes da entrega do documento -, o chefe do Governo remeteu essa negociação para depois.

"O diálogo com os partidos iniciar-se-á apenas depois da apresentação na Assembleia da República", disse.

Montenegro manifestou-se, ainda assim, otimista quanto à aprovação do documento.

"Se me pergunta se eu vislumbro razões para que os principais partidos da oposição estejam contra o orçamento, eu não vislumbro", afirmou, embora admitindo que não tem ainda garantias de aprovação.