OE2026. Presidente do TC escreveu a Montenegro em agosto mas só teve resposta na segunda-feira

A dotação do TC prevista na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 aumenta ligeiramente (menos de 2%) para 10,47 milhões de euros, mais 200 mil euros do que a dotação de 2025, que foi de 10,27 milhões de euros.



Ora, de acordo com o TC, este tribunal precisa de uma dotação na ordem de 1,6 milhões de euros, sem a qual estará em causa o regular funcionamento deste órgão de soberania no próximo ano.

, na sequência de um pedido de audiência com caráter de urgência sobre a proposta de Orçamento para 2026.Na sua intervenção inicial, José João Abrantes, referiu que em 25 de agosto escreveu ao primeiro-ministro expressando a sua preocupação quanto à falta de resolução relativamente a vários assuntos que, na sua perspetiva, "assumem relevante interesse para o cabal funcionamento do TC"., acentuou o presidente do TC.Ainda de acordo com o presidente do TC, nessa carta, o primeiro-ministro foi avisado para o seguinte: "Caso a proposta de lei do orçamento para 2026 não viesse a considerar os necessários ajustamentos, se veria o Tribunal na contingência de recorrer à Assembleia da República, no quadro das suas competências em termos orçamentais"."Devo dizer que, na passada segunda-feira, ao princípio da noite, mais concretamente às 18:13 horas, três dias após o anúncio desta audição, recebi por mail uma carta do primeiro-ministro que, no essencial, não desfez as nossas preocupações", contou o juiz conselheiro.