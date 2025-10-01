Oferta, oferta, oferta: a solução da IL para a crise da habitação

Nas Caldas da Rainha, Leiria, a líder da Iniciativa Liberal (IL) apontou para um prédio que o a autarquia PSD comprou em 2021, para construir habitação acessível. E não o fez em quatro anos.





"Aqui está um exemplo do que falhou, a Câmara podia ter criado habitação. E não o fez", disse.

Mariana Leitão defende, por isso, um levantamento rigoroso do imóveis devolutos do Estado. E defende que a crise nesta área tem apenas uma solução: “Oferta, oferta e mais oferta”.





Além disso recomenda ainda desburocratizar os licenciamentos e baixar o IVA no imobiliário em todas as casas. "É a única solução”, frisou a líder da IL. "Só com mais oferta de pode resolver este problema grave”, concluiu.