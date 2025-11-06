"Olhe que não, olhe que não". Soares e Cunhal mediram forças nos ecrãs há 50 anos

Este não foi o primeiro debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Alguns meses antes, em julho, os dois oponentes já tinham estado frente a frente no canal francês ORTF, numa emissão apenas vista pelos telespectadores residentes em França.

Por seu lado, Álvaro Cunhal apresenta-se como a incarnação dos ideais e das conquistas da Revolução e do MFA, procurando arrastar atrás de si toda a extrema-esquerda revolucionária.





Apesar da hora avançada em que o debate terminou (perto da 1h30), num dia útil (quinta-feira), cerca de três milhões de portugueses seguiram-no pela televisão e pela rádio, de acordo com uma estimativa do Jornal de Notícias da época, e, segundo o jornal A Luta, as ruas "despovoaram-se completamente" e só duas das então 20 salas de cinema de Lisboa tinham números de "assistência normal".

Um dos momentos mais marcantes de 1975

A ação desencadeada a 5 de novembro por forças do Comando Operacional do Continente (COPCON), que resultou na prisão de 11 indivíduos suspeitos de pertencerem ao Exército de Libertação de Portugal (ELP), não faz diminuir a violência.



Algumas semanas depois, as diferenças entre Soares e Cunhal traduziram-se nos acontecimentos do 25 de Novembro, uma intentona militar levada a cabo por setores das Forças Armadas Portuguesas, nomeadamente unidades alinhadas com a esquerda radical, cujo resultado levaria ao fim do PREC e a um processo de estabilização da Democracia.

