Operação Influencer. Sócrates questiona em carta à PGR independência de procurador

Na carta a que a RTP teve acesso, sublinha que foi tornado público pela revista Sábado que um dos procuradores do processo EDP desempenhou funções de assessor num gabinete ministerial no Governo PSD-CDS.



Há quatro meses, Sócrates já tinha feito uma queixa contra os magistrados que investigaram o caso.



Na altura, criticou a demora na investigação e o facto de factos relacionados com os sociais-democratas terem ficado de fora.



Agora queixa-se novamente à hierarquia do Ministério Público da falta de respostas por parte do diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.