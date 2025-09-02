Operação Marquês. Sócrates promete novas informações

José Sócrates afirmou aos jornalistas que tem. Informações que





O ex-governante, que responde por 22 ilícitos, disse também que o que se tem passado no julgamento em relação ao ex-banqueiro Ricardo Salgado lhe tem causado "um sentimento de repulsa".





Também o advogado de Defesa de Ricardo Salgado falou aos jornalistas, antes de entrar para o julgamento.





O tribunal de Cascais decretou, há pouco mais de um mês, que o antigo banqueiro tem estatuto de maior acompanhado.

processo criminal contra o ex-líder do BES deve ser extinto. Francisco Proença de Carvalho, advogado de Ricardo Salgado, afirma que perante a alteração do estatuto jurídico o





A juíza da Operação Marquês adiou, entretanto, a resposta a este requerimento.







Ricardo Salgado é um dos 21 arguidos no processo Operação Marquês e responde por oito crimes de branqueamento de capitais e três de corrupção ativa, incluindo um em que o antigo primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011) terá sido o alegado corrompido.





