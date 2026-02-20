Oposição critica linhas gerais do PTRR definidas em Conselho de Ministros

O documento com as linhas gerais do programa PPTRR refere que o executivo pretende comunidades mais resilientes, prevendo "um programa de investimento célere" que garante que todas as juntas de freguesia terão gerador e comunicações móveis e serão um ponto `wifi`.

Cada uma das 3.258 juntas de freguesia receberá um telefone SIRESP, um telefone satélite e uma ligação de dados "Starlink", enumerou.

O documento não indica prazos para estas medidas.