Oposição critica linhas gerais do PTRR definidas em Conselho de Ministros

Oposição critica linhas gerais do PTRR definidas em Conselho de Ministros

O primeiro-ministro apresentou esta sexta-feira o PTRR - programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência -, depois de terem sido definidas as linhas gerais do mesmo em Conselho de Ministros. A oposição criticou as opções do Executivo, apontando a ausência de ideias concretas e de medidas focadas nas alterações climáticas.

Joana Raposo Santos

Foto: António Cotrim - Lusa

RTP

PAN quer mais medidas focadas nas alterações climáticas

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, criticou o Governo por ir "atrás de forças políticas que têm negado a evidência da ciência" sobre as alterações climáticas, mas elogiou o Executivo pela abertura para ouvir os contributos dos partidos representados na Assembleia da República.

"Mas não pode ser um mero 'fait-divers', não pode ser apenas um faz de conta", avisou.

c/ Lusa
RTP

PCP condena "operação de propaganda"

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, definiu o anúncio do primeiro-ministro como "uma mão cheia de nada" e "uma operação de propaganda".

"Não há uma proposta concreta, não há uma medida concreta, não há uma opção concreta, uma ação concreta. E, na verdade, aquilo que adiantou são propostas e programas que já foram anunciados anteriormente", atirou.

c/ Lusa
RTP

IL fala num "plano de intenções"

A Iniciativa Liberal criticou a ausência, no PTRR, de uma “resposta urgente para as pessoas que ficaram desamparadas e sofreram muitíssimo com estas catástrofes”, muitas delas ainda sem água e sem eletricidade.

“No fundo, resume-se a um plano de intenções. E quando a Iniciativa Liberal ontem disse ao senhor primeiro-ministro que o seu modelo de governação estava esgotado era exatamente a isto que nos referíamos”, afirmou Mariana Leitão.

A líder da IL disse ainda que há dois anos vivemos de anúncios “sem que esses anúncios tenham qualquer consequência”.
Lusa

Todas as freguesias terão gerador e comunicações satélite

O Governo prevê dotar todas as freguesias com um gerador, um telefone SIRESP e ligações satélite com dados "Starlink", num "programa de investimento célere" para fazer face a catástrofes, segundo um documento do Conselho de Ministros realizado hoje.

O documento com as linhas gerais do programa PPTRR refere que o executivo pretende comunidades mais resilientes, prevendo "um programa de investimento célere" que garante que todas as juntas de freguesia terão gerador e comunicações móveis e serão um ponto `wifi`.

Cada uma das 3.258 juntas de freguesia receberá um telefone SIRESP, um telefone satélite e uma ligação de dados "Starlink", enumerou.

O documento não indica prazos para estas medidas.

RTP

Bloco critica falta de resposta às alterações climáticas no PTRR

Para o deputado bloquista Fabian Figueiredo, “ninguém compreende que, perante as evidências das alterações climáticas, o Governo a única coisa que tenha para apresentar ao país seja neste momento um calendário de reuniões”.

Para o Bloco de Esquerda, a solução apresentada pelo Governo não faz frente aos períodos prolongados de seca e não responde ao desafio das alterações climáticas.

Na próxima quarta-feira, o partido vai apresentar ao Governo “um programa sólido, com propostas para adaptar o território aos desafios das alterações climáticas, para descarbonizar a economia, para criar emprego de qualidade e abandonar o modelo de turismo excessivo, de agricultura intensiva”, adiantou.
RTP

Marcelo Rebelo de Sousa considera "prudente a posição tomada pelo Governo"

O presidente da República lembrou que teve a experiência “de ver nascer o PRR” após a pandemia e frisou que “aqui estamos uma situação diferente”, em que “estamos num período pós fase crítica da calamidade, em que se trata de fazer contas à calamidade”.

Em declarações aos jornalistas em Madrid, onde realiza a última oficial enquanto presidente, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esse levantamento dos prejuízos deverá levar algum tempo, pelo que considerou “prudente a posição tomada pelo Governo”.

“Em vez de começar pelo telhado, começar pelas bases do edifício”, comparou o chefe de Estado.

O presidente acredita que “os portugueses vão querer acompanhar o que se faz” e que “o Governo faz bem se tiver a maior transparência possível” e disser, ao longo do tempo, em que fase dos trabalhos se encontra.
Lusa

Governo vai criar Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência

O Portugal, Transformação, Resiliência e Recuperação (PTRR) prevê um conjunto de medidas destinadas a reforçar a resiliência energética, como a criação de uma Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência.

Uma dos áreas previstas neste plano diz respeito à resiliência energética, contemplando medidas como a criação de uma Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência, que inclua o "posicionamento estratégico de geradores para uma rápida resposta", bem como o reforço da capacidade descentralizada de geradores e/ou autoprodução com armazenamento, com prioridade para as infraestruturas críticas em cada junta de freguesia.

O Governo prevê também o investimento na rede elétrica de transporte e distribuição de eletricidade, "assegurando a adaptação do Sistema Elétrico Nacional às alterações climáticas, nomeadamente a partir das conclusões do Estudo que incluirá a avaliação do enterramento de linhas em áreas críticas, a adaptação dos instrumentos de planeamento da rede à nova realidade climática, e a integração de inteligência artificial no planeamento das redes".

Além disso, vai prosseguir o reforço da segurança das fontes de abastecimento e será instituído um "Teste de Stresse Nacional, periódico e obrigatório, ao Sistema Energético", com simulação de cenários extremos.

Lusa

Governo prevê apoios à habitação em territórios de muito baixa densidade

O Governo vai avançar com medidas de acesso à habitação em condições mais favoráveis para apoiar a fixação de população nos territórios de muito baixa densidade, no âmbito do Portugal, Transformação, Resiliência e Recuperação (PTRR), anunciou o primeiro-ministro.

Entre as medidas contra o despovoamento estão também a construção de áreas "de dimensão ajustada" para o acolhimento de atividades económicas nos setores industriais, de comércio e de serviços.

Fixar indicadores diferenciados para disponibilização e acesso a serviços públicos, designadamente na educação, saúde e atendimento dos serviços do Estado, é outra das medidas anunciadas pelo executivo PSD/CDS-PP.

RTP

Livre acredita que PTRR vai "levantar grandes problemas no futuro"

O porta-voz do Livre considera que “o Governo ainda está a correr atrás do prejuízo, a improvisar”, pois percebeu que “a primeira resposta não foi a suficiente, mas ainda não tem exatamente em mente qual é a resposta que se deve dar”.

Rui Tavares fala numa “espécie de compromisso aberto em que não se sabe quanto é que se vai gastar no fim de contas” vai “levantar grandes problemas no futuro”.

“O Governo vai começar a receber pedidos, esses pedidos neste momento estão com um critério demasiado aberto e daqui a algum tempo o Governo vai começar a dizer (…) que não há dinheiro para tudo”, afirma.

“Há falta de informação, há incerteza, e isso vai gerar problemas”.
RTP

Chega fala num conjunto de "ideias vazias"

André Ventura reagiu à apresentação das linhas gerais do PTRR, dizendo que ontem, no debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro lhe transmitiu que “as coisas não tinham corrido assim tão mal” na gestão da crise desencadeada pelo mau tempo e que “não devíamos fazer política a mandar larachas para o ar”.

“Pois foi isso que aconteceu hoje”, declarou o líder do Chega. “Nós hoje o que tivemos foi um Governo e um primeiro-ministro que atiraram para o ar um conjunto de metas, de programas e de ideias vazias que não geraram nenhuma ligação ao sofrimento que as pessoas tiveram e estão a ter”.

“Portugal passou por uma das piores devastações da sua história”, frisou. “Perante isto, era exigível um Governo que respondesse rapidamente, de forma clara e desse às pessoas a certeza que não iriamos repetir o que tivemos nos últimos anos”.

Na opinião de André Ventura, “não há uma ideia fundamental que possa ser concretizada” entre as apresentadas por Luís Montenegro.

“Isto, só por si, é grave demais. Significa que o primeiro-ministro não percebeu o sofrimento dos seus cidadãos”, acrescentou, criticando ainda a “falta de calendarização absoluta”.
RTP

"Não vamos sacrificar nada"

O primeiro-ministro assegurou ainda que o Governo não vai sacrificar nada. “Nós vamos aproveitar a nossa capacidade disponível na exata medida em que for adequado, não colocando em causa o equilíbrio nem a sustentabilidade das nossas finanças”, explicou.

“Mas, obviamente, não estando limitados. Essa é que é a diferença. Nós não vamos sacrificar, não vamos é também simultaneamente estar limitados a nenhum objetivo de dívida pública”, acrescentou Luís Montenegro.

Isto porque “com a trajetória que conseguimos trazer até ao momento” podemos “financiar-nos a uma taxa de juro baixa, sem termos nenhum tipo de obrigação acrescida do ponto de vista dos objetivos de diminuição da dívida”.

Já que várias decisões do PTRR incorporam despesas únicas, o Governo tem já um entendimento junto das instituições europeias para poder promover essas despesas “sem colocar em causa os objetivos ao nível da despesa líquida primária”, acrescentou.

O Executivo exclui, assim, “qualquer possibilidade de contaminar a nossa sustentabilidade”.
Lusa

Governo vai avaliar a criação de um Fundo de Catástrofes e Sismos

O Governo vai avaliar a criação de um Fundo de Catástrofes e Sismos, tendo também previsto elaborar um Plano de Reação a Evento Sísmico Grave, no âmbito do Portugal, Transformação, Resiliência e Recuperação (PTRR), anunciou o primeiro-ministro.

Segundo o pacote hoje apresentado, vai avançar a revisão do Regime e Incentivos aos Seguros para Catástrofes e a adoção de soluções de gestão financeira do risco de catástrofes e sismos, "avaliando a criação de um Fundo de Catástrofes e Sismos, e uma diferenciação positiva de populações mais vulneráveis, pequenas empresas e pequenos agricultores".

O setor dos seguros tem vindo a reivindicar a criação deste fundo, sendo que o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) defendeu esta semana que é "fundamental" existir um sistema nacional integrado para proteção contra catástrofes naturais, que não seja focado apenas nos sismos.

Gabriel Bernardino apontou, enquanto era ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que quando falou com o ministro das Finanças, aquando do convite para o cargo à frente do supervisor, disse: "Temos de ter um fundo de catástrofes e não um fundo sísmico".

Para o responsável, o que é necessário é um "sistema nacional integrado para a proteção contra catástrofes naturais", apontando que espera "oportunamente apresentá-lo ao Governo".

Lusa

RTP

Pilar da transformação

Este pilar serve “para proceder à integração do processo reformista que o país tem em curso”, explicou o primeiro-ministro.

Contudo, “o PRR não se confunde com a agenda transformadora do Governo” nem com o seu programa. “Mas naturalmente que terá de ser conciliado”, explicou.

Segundo uma nota divulgada à comunicação social, este pilar passa pela “guerra à burocracia”, a modernização das empresas, a oferta na educação e ensino superior, o investimento em habitação, a imigração “regulada e humanista” ou o investimento em defesa.
RTP

Pilar da resiliência

O segundo pilar deste programa pretende “fazer face a fenómenos extremos futuros”, focando-se “nas infraestruturas e na capacidade de planeamento, na prevenção e adaptação, incluindo nos planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e da cibersegurança”.

“Temos cada vez mais de estar preparados para enfrentar grandes riscos hídricos”, nomeadamente a escassez de água ou o nível de precipitação constante e intenso, declarou Luís Montenegro.

Outro foco do programa é o risco de incêndios florestais, com o Governo a querer “acelerar a implementação do Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050.

Quanto aos riscos sísmicos, vai ser revisto e atualizada a legislação nacional relativa à resiliência e reforço sísmico, assim como elaborar o Plano de Reação a Evento Sísmico Grave.

Será também reforçada a resiliência energética, a das comunicações móveis, a da comunicação com a população em situação de catástrofe e a das comunidades.
RTP

Pilar da recuperação

Este programa assenta em três pilares, sendo o primeiro o da recuperação, com foco nas populações e empresas afetadas, “levando apoio imediato a quem sofreu danos e reconstruindo com a máxima celeridade possível património e infraestruturas públicas destruídas”.

Em causa estão, por exemplo, a recuperação dos sistemas de transportes (estradas, ferrovia, portos e terminais), de infraestruturas públicas de sistemas de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, do património cultural, da habitação e de empresas, passando ainda pela agricultura, pescas e florestas.

Estes apoios "já estão no terreno e a chegar a quem deles precisa", garantiu Luís Montenegro.
RTP

Calendário com três fases

A primeira fase é de curto prazo e decorrerá até ao final deste ano, focada na recuperação relativa a pessoas e empresas, seguindo o princípio “de não deixar ninguém para trás”.

A médio prazo, os objetivos inscrevem-se no período da atual legislatura, até 2029.

Já os objetivos de longo prazo “integrarão também a legislatura seguinte” até ao início da seguinte a essa, ou seja, 2034, “que coincide com o horizonte do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia”.
RTP

"Um programa para todo o país"

Este não é um programa “exclusivo de algumas regiões”, assegurou Luís Montenegro.

“É um programa para todo o país”, mas terá uma “atenção muito direcionada para a recuperação das zonas mais atingidas” pelo mau tempo, explicou.

O objetivo “não é apenas repor o que a catástrofe climática das últimas semanas destruiu; é reconstruir melhor para termos um país mais preparado para enfrentar com maior resiliência futuras adversidades”, acrescentou o primeiro-ministro.
RTP

Governo quer aprovar versão final do PTRR no início de abril

O primeiro-ministro já iniciou a sua declaração, começando por dizer que nos próximos dias será realizada “uma auscultação nacional alargada” e que só depois disso será definido o envelope financeiro.

Luís Montenegro disse ter já pedido reuniões com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente eleito, António José Seguro.

Para o dia 24 de fevereiro estão já marcadas reuniões com os partidos políticos com assento parlamentar, seguindo-se os governos regionais, as autarquias locais, os parceiros sociais, a academia, as empresas e a sociedade em geral.

“Tudo com sentido de urgência, porque o nosso objetivo é aprovar o PTRR na sua versão final no início de abril”, anunciou.
RTP

PTRR. Primeiro-ministro faz declaração esta tarde na residência oficial

O Conselho de Ministros esteve reunido esta manhã para aprovar e apresentar as linhas gerais do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, anunciado na sequência das intempéries que fustigaram Portugal continental. Depois do encontro, será o primeiro-ministro a fazer uma declaração, às 15h30.

VER MAIS
Na próxima semana serão auscultados os partidos com representação parlamentar.
