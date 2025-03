Foto: João Marques - RTP

Rui Tavares já fez saber que não vai debater com Nuno Melo e só aceita fazê-lo com Luís Montenegro. Todos os partidos da oposição criticam a proposta do líder do PSD de querer que seja Nuno Melo, a substituí-lo nos debates com o Bloco de Esquerda, Livre e PAN.