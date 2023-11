Oposição em Sines soube da saída do autarca pela comunicação social

Com a detenção do presidente da Câmara de Sines, a autarquia alentejana está agora a ser gerida pelo vice-presidente do município. O tema só vai ser discutido, a meio da manhã, na habitual reunião da Câmara de Sines. É o que adianta à Antena 1 o vereador da oposição Gonçalo Naves, que pertence ao movimento independente Mais Sines.Gonçalo Naves admite que a investigação criminal em curso pode motivar atrasos nos projetos do hidrogénio verde e do centro de dados em Sines.O vereador da oposição neste município do distrito de Setúbal realça que estes são projetos importantes para a economia local e nacional e, por isso, espera que se mantenham, apesar desta polémica.