Orçamento. Chega acusa PS de "condicionar" debate e admite votar contra
Fotografia de Gonçalo Costa Martins
Se não houver mudanças significativas na proposta apresentada pelo Governo, o Chega admite votar contra a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.
Na Antena 1, Rui Afonso, deputado do Chega e atual presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, criticou a proposta da AD, mas fez também reparos ao anúncio de uma "abstenção exigente" por parte do Partido Socialista.
"Nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos apresentar as nossas propostas de alteração. Relativamente ao nosso posicionamento, a nossa decisão em sede de generalidade ainda não está tomada. Ainda estamos a digerir o processo autárquico", disse o deputado, que admite que, sem alterações de fundo, o Chega "pode" votar contra o documento: "Pode. Nós ficamos muito condicionados pelo PS".
No programa Entre Políticos, Rui Afonso, defendeu que o partido "não entende" a "abstenção exigente" anunciada pelos socialistas e garante que, caso o PS tivesse atuado de forma diferente, haveria margem para "negociar de outra forma" o Orçamento do Estado.
Rui Afonso não tem dúvidas de que o anúncio de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, sobre o sentido de voto dos socialistas na votação na fase da generalidade - e que pode, inclusive, verificar-se na votação final global do Orçamento -, condiciona o debate e a atuação dos restantes partidos da oposição ao Governo de Luís Montenegro.
"Em vez de ser exigente, devia ser uma abstenção condicionante. Ou seja, eu acho que é uma abstenção que nos vai condicionar em sede de negociação do Orçamento do Estado", vincou Rui Afonso.