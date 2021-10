Orçamento chumbado, e agora? A análise de Ricardo Paes Mamede

Ricardo Paes Mamede, professor de economia e comentador da RTP, destaca que o Governo deverá avançar com grande parte das medidas previstas no OE2022. Em declarações à RTP, Ricardo Paes Mamede explica que, a funcionar a duodécimos, o Governo tem uma "margem enorme" para avançar, o que deixa o executivo numa posição "relativamente confortável" mesmo com o chumbo no Parlamento.