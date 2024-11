A oposição viu aprovadas 33 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025, no primeiro dia de votação na especialidade. Entre elas, a contratação de quatrocentos técnicos para o INEM e a manutenção da publicidade na RTP no próximo ano.

A proposta do governo para o IRS Jovem passou com a abstenção do PS e do Chega.