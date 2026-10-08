Orçamento do Estado. Seguro espera debate "profícuo" e centrado na melhoria da vida dos portugueses

O presidente da República, António José Seguro, afirmou esta quinta-feira esperar que o debate parlamentar da proposta de Orçamento do Estado para 2027, marcado para 27 e 28 de outubro, seja, tendo como principal objetivo, sobretudo numa altura em que muitos portugueses enfrentam dificuldades.Seguro esclareceu que, afirmou, à entrada para a sessão de abertura da 7ª Conferência de Lisboa, dedicada ao tema “Num Mundo em Incerteza – Reconfiguração da Ordem Global”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.Perante o atual contexto internacional, marcado por sucessivas situações de instabilidade e incerteza, Seguro defendeu também a necessidade de"É necessário enfrentar [as incertezas] de forma a conservarmos aquilo que consideramos essencial, que é a paz. A paz é uma condição para o desenvolvimento e é também, no plano nacional, outra das condições, a estabilidade", afirmou.Para o presidente da República, a existência de paz à escala global é essencial para que os países possam continuar a desenvolver-se."Precisamos de ter paz a nível global para que possamos progredir, para que possamos desenvolver, e para que possamos ter estabilidade no nosso país, para que possamos fazer aquilo que é necessário para mudar a vida das pessoas", concluiu.