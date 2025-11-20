A Ordem dos Advogados arquivou o inquérito à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícita. Em comunicado, o bastonário diz que não se verificaram indícios suficientes da prática deste crime por parte da empresa da família do primeiro-ministro.



A suspeitas surgiram na última crise política, quando foram conhecidos clientes e serviços prestados pela Spinumviva.



Numa ata, o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados diz que foi analisada toda a prova documental e os esclarecimentos da própria empresa.



O documento, a que o Expresso teve acesso, diz também que a ordem não tem meios e poderes para ir mais longe neste inquérito.



Já a averiguação preventiva ao primeiro-ministro ainda se mantém.