Ordem dos enfermeiros saúda recondução da ministra da Saúde

Num nota hoje divulgada, o bastonário da OE, Luís Filipe Barreira, adianta que, num setor marcado por grande rotatividade e promessas sucessivamente adiadas, "esta recondução é uma oportunidade para consolidar o trabalho iniciado".

"Esperamos que o Governo cumpra os compromissos assumidos com os enfermeiros e avance com coragem nas reformas de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisa, afirma, sublinhando que "a ordem manterá uma postura construtiva, mas exigente."

Luis Filipe Barreira lembra que em apenas dez anos, o país conheceu cinco ministros da Saúde e que esta constante mudança tem dificultado reformas estruturais que exigem tempo, salientando que a atual ministra, hoje reconduzida no cargo, "herdou uma realidade difícil, num SNS degradado por anos de desinvestimento" e que "demonstrou, desde o início, proximidade com os profissionais, conhecimento técnico e vontade de construir soluções em diálogo".

"Com a sua recondução, o Governo tem agora condições para avançar de forma determinada. A reforma dos cuidados de saúde primários, o reforço dos cuidados continuados, a modernização das carreiras e a valorização real dos profissionais não podem continuar a ser adiadas", considera.

O bastonário destaca que entre as medidas por concretizar, destacam-se dois compromissos eleitorais assumidos pelo Governo e que a Ordem acompanhará com especial atenção: a criação do internato em enfermagem e a atribuição da competência da prescrição aos enfermeiros no âmbito do desenvolvimento da prática avançada.