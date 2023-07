RTP

As acusações de falta de diálogo do governo são transversais aos partidos tal como a falta de diálogo com as Ordens.



Mas há mais. A oposiçao fala numa lei que faz uma amálgama e trata as Ordens todas da mesma maneira esquecendo as especificidades.



PS e governo ficaram sozinhos a defender o diploma.



Reportagem de Madalena Salema.