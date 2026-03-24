Rui Tavares acusa PSD, Chega e PS de criarem "uma crise constitucional em câmara lenta", acusa Rui Tavares

Em causa a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, sobre a qual os partidos não se entendem.Na opinião de Rui Tavares “neste momento, a crise de instituições está é no Parlamento. Quem está a ser fragilizado com esta situação de arrastamento é o Parlamento”.Acrescenta que “há três blocos no Parlamento e estamos todos à espera de que o PSD escolha qual é que é o bloco com quem fala”.E se essa crise se concretizar, pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “o Presidente da República tem de pensar seriamente em eleições antecipadas?”.Rui Tavares responde que “creio que ainda não estamos aí” porque o país está cansado de eleições. O líder do Livre defende que António José Seguro “deve usar do seu poder da palavra”.