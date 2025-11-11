"Os ciganos têm de cumprir a lei". Ministério Público abre inquérito sobre cartazes do Chega

Em causa estão cartazes com as inscrições "os ciganos têm de cumprir a lei" e "isto não é o Bangladesh", visíveis em Lisboa mas também no concelho da Moita.



Um grupo de seis pessoas de etnia cigana interpôs uma ação judicial para que o líder do Chega seja forçado a retirar, em 24 horas, os cartazes com referências à comunidade cigana.



Telejornal | 10 de novembro de 2025

c/ Lusa

Em resposta por e-mail à RTP,André Ventura afirmava na segunda-feira que a ação com vista à remoção de cartazes do seu partido constituía uma "jogada política".. Feito nesta altura, nestes termos, com este pedido de atuação, isto é jogada política, isto é para que saia uma decisão para que os senhores possam acompanhar o desmantelamento de cartazes em direto, o desmantelamento de mensagem política, o desmantelamento de", acentuava o líder do Chega.Em conferência de imprensa, Ventura, que é também candidato à Presidência da República, queixou-se de "perseguição política", sustentando que, em democracia, "há separação de poderes e também há liberdade política"., não os retirarei porque entendo em consciência que o tempo da impunidade acabou, que o tempo em que se podia fazer o que se queria acabou, e que este país precisa de entrar na ordem", desfiou.Para André Ventura,, sinal profundamente errado às próximas campanhas eleitorais e à liberdade de expressão em Portugal, um sinal da Justiça de que os ciganos têm um estatuto privilegiado que impede quaisquer cartazes de se referirem a eles"."Será o reforço do sentimento de impunidade, um erro com profundíssimas consequências judiciais, mas também políticas que ocorrerá mesmo no meio de uma campanha para as eleições presenciais de 2026", insistiu.