Os nomes de todos os ministros e secretários de Estado do Governo de António Costa

Com o "assentimento" do Presidente da República aos nomes dos secretários de Estado apresentados pelo primeiro-ministro, está fechado o Governo de António Costa. A nomeação e a posse de todo o XXII Governo Constitucional "estão previstas para esta semana, em data a determinar, depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da nova legislatura da Assembleia da República".

"O XXII Governo Constitucional fica assim constituído como segue", lê-se na página da Presidência da República:

Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário









Pode consultar aqui os dados biográficos de cada um dos membros do executivo.

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte CordeiroSecretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Tiago AntunesSecretário de Estado Adjunto e da Economia, João NevesSecretária de Estado do Turismo, Rita MarquesSecretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João TorresSecretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão AzevedoSecretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula ZacariasSecretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa RibeiroSecretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Ferreira Milheiro NunesSecretário de Estado da Internacionalização, Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante DiasSecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz CaldasSecretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa MonteiroSecretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia PereiraSecretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho FélixSecretário de Estado do Orçamento, João LeãoSecretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça MendesSecretário de Estado do Tesouro, Álvaro NovoSecretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge Seguro SanchesSecretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento CastroSecretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero LuísSecretária de Estado da Administração Interna, Patrícia GasparSecretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo MorgadoSecretária de Estado da Justiça, Anabela PedrosoSecretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima de Jesus FonsecaSecretário de Estado da Administração Pública, José CoutoSecretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge BotelhoSecretário de Estado do Planeamento, José Gomes MendesSecretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho FerreiraSecretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur SilvaSecretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho TeixeiraSecretário de Estado Adjunto e da Educação, João CostaSecretária de Estado da Educação, Susana AmadorSecretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo RebeloSecretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Filipe Pardal CabritaSecretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues BastosSecretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia AntunesSecretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha MendesSecretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila MadeiraSecretário de Estado da Saúde, António Lacerda SalesSecretário de Estado Adjunto e da Energia, João Saldanha de Azevedo GalambaSecretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos CostaSecretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes CatarinoSecretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues e PinheiroSecretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de MirandaSecretário de Estado das Infraestruturas, Jorge DelgadoSecretário de Estado da Habitação, Ana PinhoSecretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares MiguelSecretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel FerreiraSecretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Tiago dos Santos Russo