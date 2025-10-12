Foto: João Relvas - Lusa

"Traduz o valor e o reconhecimento da CDU como a força portadora de soluções, com o melhor projeto e os eleitos melhor preparados para assumir a gestão autárquica. Tudo isto se sobrepôs, em parte, às dinâmicas norteadas apenas para somar votos à margem de qualquer projeto sério e distinto àquele que há 24 anos, entre PS e PSD, gerem a cidade", reforçou Paulo Raimundo.



O secretário-geral comunista quis ainda vincar que "os resultados em geral revelam o valor do trabalho da CDU, o reconhecimento da ação dos seus eleitos e os fatores de confiança, que suscitam, traduzido, particularmente em municípios de maioria, uma significativa expressão eleitoral quando comparada com maio passado, nas eleições legislativas".