"Os resultados em geral revelam o valor do trabalho da CDU"
Foto: João Relvas - Lusa
No momento de reagir ao apuramento de votos das eleições autárquicas, o secretário-geral do PCP, registou "a tendência positiva do resultado da CDU em Lisboa, com a eleição de João Ferreira".
O secretário-geral comunista quis ainda vincar que "os resultados em geral revelam o valor do trabalho da CDU, o reconhecimento da ação dos seus eleitos e os fatores de confiança, que suscitam, traduzido, particularmente em municípios de maioria, uma significativa expressão eleitoral quando comparada com maio passado, nas eleições legislativas".