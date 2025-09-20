"Os trabalhadores estão fartos". CGTP marchou no Porto e em Lisboa contra pacote laboral

A manifestação deste sábado decorreu sob o mote Mais Salários e direitos - Outro rumo é possível!, contando com trabalhadores dos distritos de Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Algarve.

Na mais recente reunião da Concertação Social, a 10 de setembro, o Governo prometeu apresentar uma nova versão do anteprojeto de revisão da legislação laboral “com evoluções” em matéria de família e parentalidade. Isso mesmo foi adiantado pela UGT e pela Confederação Empresarial de Portugal.

“É um ajuste de contas”

Em resolução, a CGTP propõe-se avançar “com toda a determinação no desenvolvimento de todas as formas de luta necessárias, com todos os que queiram convergir, com a unidade na ação a partir dos locais de trabalho, para derrotar o pacote laboral, valorizar o trabalho e os trabalhadores, por uma sociedade mais justa, ancorada nos valores de Abril e na Constituição da República Portuguesa”.





Cerca das 15h30, várias centenas de pessoas perfilavam-se já no Marquês de Pombal. De entre os manifestantes, erguiam-se cartazes com palavras de ordem como “35 horas para todos”, ou “não ao pacote laboral”., do partido de Rui Tavares. TambémOuvido pela RTP, durante o desfile na Avenida da Liberdade,, vincou Tiago Oliveira.A Intersindical - que durante a manhã promovera já uma- protagoniza no atual momento um, nas palavras do dirigente da Intersindical. Trata-se, segundo Tiago Oliveira, deQuestionado sobre o aparente recuo do Governo em parte das medidas, Tiago Oliveira sublinhou que o que o poder executivo fez “foi apresentar um conjunto de mais de 100 medidas”.“Há uma coisa que os trabalhadores nunca nos perdoariam.para os trabalhadores”, frisou.A jornada nacional de luta deste sábado culminou com uma intervenção do secretário-geral da Intersindical perante os manifestantes.”Estamos aqui hoje na Avenida da Liberdade e muitos milhares estiveram também de manhã no Porto, respondendo a este apelo da CGTP de. Estamos aqui a exigir que sejam revogadas as normas gravosas que já hoje marcam a legislação laboral e não a tornar ainda pior”, acentuou.“Confrontámos o Governo com os problemas dos trabalhadores, com a precariedade – 1,3 milhões de trabalhadores com vínculos precários, 54 por cento dos jovens com vínculos precários -, confrontámos o Governo sobre a desregulação cada vez maior dos horários de trabalho – 1,9 milhões de trabalhadores são já hoje vítimas de horários de trabalho desregulados -, confrontámos o Governo sobre os salários – a necessidade de aumentar significativamente os salários, o poder de compra”, enumerou.“Confrontámos o Governo com a contratação coletiva, a necessidade de revogar as matérias que já hoje existem na legislação laboral em vigor e que atacam a contratação coletiva, como a caducidade, e a necessidade de reintroduzir plenamente o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Confrontámos o Governo com a liberdade sindical e os bloqueios constantes que existem à intervenção dos sindicatos nas empresas e locais de trabalho, o acesso dos trabalhadores à informação, o ataque à democracia que este caminho nos conduz. Confrontámos o Governo com o aumento do custo de vida, nos bens de primeira necessidade, na habitação, na energia. Confrontámos o Governo com a fiscalidade e afirmamos que sim, é preciso rever os escalões e as tabelas do IRS mas de forma a permitir que quem tem menos tenha uma vida melhor e não no sentido de favorecer os mesmos de sempre”, prosseguiu o secretário-geral da CGTP.