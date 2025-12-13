Política
Presidenciais 2026
Pacote laboral. Filipe realça "mudança" no discurso do Chega, Ventura clama posição "coerente"
Este sábado é a vez de António Filipe e André Ventura se sentarem frente a frente em mais um debate para as presidenciais transmitido pela RTP. O pacote laboral e a greve geral abriram o debate, com António Filipe a afirmar que a mudança de discurso de Ventura "só revela o grande sucesso da greve geral". O líder do Chega, por sua vez, garante que o seu partido "se manteve firme e coerente desde o início".
(em atualização)
Questionado no início do debate sobre as suas declarações contraditórias relativamente ao pacote laboral e à greve geral, André Ventura garante que o “Chega se manteve firme e coerente desde o início”.
“Dissemos ao Governo que tínhamos que evitar uma greve geral”, disse, afirmando que foram “os primeiros a dizer que se queriam trabalhar numa lei laboral, tinham que mudar coisas fundamentais”.
“Para nós, ou o governo muda em algumas medidas, ou não aceitaremos esta lei laboral”, asseverou.
“Se eu mandasse não tínhamos chegado à greve geral. Eu tinha evitado que se chegasse a este ataque a quem trabalha”, acrescentou.
António Filipe, por sua vez, diz que “o facto de ter mudado de discurso, só revela o grande sucesso da greve geral”.
O candidato apoiado pelo PCP diz que quando o Governo apresentar esta proposta na Assembleia, “o votar será a prova do algodão para se perceber de que lado está” André Ventura.
O líder do Chega responde: “Se se mantiver como está, não é preciso esperar pelo teste de algodão. Votaremos contra”.
Ventura diz que “não devemos ter palas nos olhos” e reconhece que o pacote laboral tem boas medidas, destacando o alargamento da licença parental para 180 dias.
“Não podemos ter palas e querer um país como nos anos 70”, afirmou.
“Quem está contra este sistema sou eu, não é André Ventura”
António Filipe acusa o Chega de mostrar disponibilidade para, “se o Governo deixar cair uma coisa ou outra, poder aprovar as outras”. “Estou-lhe a dizer que não será assim”, garante, por sua vez, André Ventura.
“A grande diferença entre nós é esta: eu estou claramente do lado dos trabalhadores e o André Ventura está do lado dos grandes interesses económicos”, continuou o candidato apoiado pelo PCP, afirmando que André Ventura apenas de apresentou como candidato a Belém “porque Pedro Passos Coelho não quis”.
“Quem está contra este sistema sou eu, não é o candidato André Ventura”, rematou.
Às contas com o passado
André Ventura acusou o adversário de ter compactuado com medidas negativas do Governo da “Geringonça”, liderado pelo PS. O candidato apoiado pelo Chega assinalou que, na vigência desse executivo, houve subida dos preços da habitação, falta de segurança, descontrolo na imigração e as pensões ficaram na “miséria”.
“Eu nunca estive no Governo, os senhores estiveram”, apontou André Ventura.
Recusou um país “comunista” ou de “ditadura” e afirmou a defesa dos trabalhadores, pedindo a António Filipe “um exemplo” de um país comunista em que os salários sejam altos.
O candidato apoiado pelo PCP afirmou que não se candidata a estas eleições em representação do partido mas garantiu assumir tudo o que fez enquanto foi deputado, recordando em concreto quando votou contra a extinção do SEF.
Sobre o legado da Geringonça, considerou que os portugueses beneficiaram muito do afastamento de Pedro Passos Coelho do poder, recordando nomeadamente o regresso dos feriados suprimidos e o pagamento de subsídios que haviam sido suspensos, bem como a reposição em salários e pensões.
Vincou que o PS teve “apoio da direita” em muitas das medidas que aprovou, mas no essencial o Governo entre 2015 e 2019 conseguiu “reverter muitas malfeitorias”.
André Ventura respondeu que setor privado da saúde cresceu quando PCP apoiou o Governo, perante a “destruição” do SNS e também o voto do PCP ao lado da Lei da Nacionalidade do Partido Socialista.
Ameaças à democracia e ao regime
Os dois candidatos lançaram ainda avisos mútuos sobre o perigo para o regime e para a democracia que veem no respetivo adversário. António Filipe assinalou as “declarações antidemocráticas” do presidente do Chega quando defende alterações constitucionais.
O ex-deputado do PCP afirmou que o Chefe de Estado tem como função “fazer cumprir a Constituição” e que a revisão do documento é “matéria exclusiva do Parlamento”.
“Está a propor-se a um golpe de Estado inconstitucional”, especulou António Filipe.
André Ventura ripostou ao considerar que é o adversário quem representa uma ameaça à democracia, por defender “a saída do euro”, a “saída da NATO” e por ser “incapaz de condenar a invasão da Ucrânia”.
O candidato reiterou as afirmações que tem proferido sobre as mudanças constitucionais e falou, nomeadamente, da “castração química” de pedófilos e a prisão perpétua para “bandidos”.
Defendeu o direito de um Presidente da República “dizer que quer outra Constituição, democraticamente” e que são as posições do PCP que estão “frontalmente contrárias aos nossos valores enquanto nação”.
Acusou o adversário que querer “uma economia no modelo albanês ou venezuelano” para Portugal.
Em resposta, António Filipe afirmou que Ventura “não tem seguido os debates” e que, tal como tem afirmado noutras ocasiões, não defenderia enquanto Presidente da República a saída de nenhuma organização.
Mostrou-se antes defensor de uma “voz própria” para Portugal nessas organizações a assinalou que o próximo Presidente da República deverá ter “sentido de Estado”, o que não se coaduna com os insultos ao presidente do Governo espanhol e ao presidente do Brasil que André Ventura já proferiu.
“Deixava só de ser uma vergonha nacional, era uma vergonha internacional”, afirmou António Filipe, com os portugueses no estrangeiro a serem alvo de “chacota”.
André Ventura lembrou a ida de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola por ocasião dos 50 anos da independência do país, considerando que o país foi “humilhado” com o discurso do presidente angolano.
“Comigo, quem disser mal de Portugal vai ter de me enfrentar, vai ter de passar por cima de mim”, afiançou.