Pacote laboral. Filipe realça "mudança" no discurso do Chega, Ventura clama posição "coerente"

Questionado no início do debate sobre as suas declarações contraditórias relativamente ao pacote laboral e à greve geral, André Ventura garante que o “Chega se manteve firme e coerente desde o início”.



“Dissemos ao Governo que tínhamos que evitar uma greve geral”, disse, afirmando que foram “os primeiros a dizer que se queriam trabalhar numa lei laboral, tinham que mudar coisas fundamentais”.



“Para nós, ou o governo muda em algumas medidas, ou não aceitaremos esta lei laboral”, asseverou.



“Se eu mandasse não tínhamos chegado à greve geral. Eu tinha evitado que se chegasse a este ataque a quem trabalha”, acrescentou.



António Filipe, por sua vez, diz que “o facto de ter mudado de discurso, só revela o grande sucesso da greve geral”.



O candidato apoiado pelo PCP diz que quando o Governo apresentar esta proposta na Assembleia, “o votar será a prova do algodão para se perceber de que lado está” André Ventura.



O líder do Chega responde: “Se se mantiver como está, não é preciso esperar pelo teste de algodão. Votaremos contra”.