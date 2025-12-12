Pacote Laboral. Marques Mendes apela ao diálogo onde Catarina Martins vê "um beco sem saída"

(em atualização)





Catarina Martins considera que o Governo “colocou-se numa situação impossível” e ficou “num beco sem saída, nas mãos do Chega”.



A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda considera “normal que não haja nenhuma possibilidade de entendimento com o que o governo está a propor”, considerando que o Executivo de Montenegro “insultou os sindicatos” e questiona o seu adversário da noite sobre o que mudaria na legislação laboral.



Em resposta, Marques Mendes diz que a situação está bloqueada mas considera possível que haja um entendimento. Para isso, o candidato apoiado pelo PSD apela ao diálogo e ao equilíbrio.



“Temos que nos colocar do lado da solução e não do problema”, disse, considerando que este acordo “devia ser mais amplo do que apenas o pacote laboral”, sugerindo um acordo com salários, política de rendimentos, formação profissional e eventualmente política fiscal.

Marques Mendes vê “probabilidade baixa da Catarina ser eleita”

Catarina Martins considera que a proposta do Governo é uma “questão de regime” e que o Presidente da República deve ter uma posição.



Em resposta, Marques Mendes diz não ser o Governo, mas assume a expectativa de ser Presidente.



“Há uma diferença entre nós. Ninguém sabe quem ganha numa eleição. Mas há uma probabilidade baixa da Catarina ser eleita Presidente. E uma probabilidade elevada de eu ser eleito Presidente. E um Presidente não deve meter-se na negociação, deve fomentar a negociação”, disse.



Catarina Martins responde a Mendes que “está nestas eleições muito a sério” e que “sondagens são sondagens”, lembrando que já houve surpresas.





“Acho muito importante que, num governo inclinado à direita, haver uma Presidente da República que põe isso no centro do debate”, disse Catarina Martins, acusando Marques Mendes de ser “pouco claro” relativamente ao que o Governo quer impor.

Marques Mendes diz que Catarina Martins tem uma "pedra no sapato"

Questionado sobre a sua independência face ao Governo, se eleito presidente da República, principalmente em questões como a lei laboral, Luís Marques Mendes respondeu que quer ser chefe de Estado para usar a própria experiência “em função do país” e para “fazer entendimentos”.



“Sejamos claros (…): deixemo-nos de falsos moralismos e de superioridades morais”, afirmou dirigindo-se à adversária. “A Catarina Martins não tem melhor coração o que qualquer um de nós. Quer evidentemente o melhor para o país, como todos nós queremos”.



A questão é, acrescentou o antigo líder social-democrata, quais são “os caminhos para lá chegar”. Os dois grandes objetivos da candidatura de Marques Mendes, como o próprio refere, são a “estabilidade e a ambição” e “estão os dois ligados”.



“Estabilidade porque o país precisa de tempo para apresentar resultados, dar respostas às pessoas”, explanou, sublinhando a divergência que tem com a candidata apoiada pelo BE: “A Catarina Martins, em 2022, provocou uma crise política lançando o país na instabilidade, não aprovando um orçamento do Governo de então”.



Segundo Marques Mendes, naquela altura o presidente da República não tinha alternativa que não fosse dissolver o Parlamento. Já para o Bloco de Esquerda, apontou, havia “a possibilidade de não chumbar aquele orçamento”.



“Por isso é que, alguém que é candidata presidencial (…) tem aqui uma pedra no sapato que é inultrapassável. Ou seja, pode falar de estabilidade, mas no momento próprio provocou a crise e a instabilidade”.



Quanto à ambição, o candidato frisou que é o que quer para Portugal – “não sou o único a querer”.



“É aquilo que eu, enquanto presidente da República farei, tendo um espaço de moderação mas também um espaço de intervenção”, afirmou, explicando que se refere a “ambição económica (…), ambição social e ambição tecnológica”.





Na segunda-feira desta semana, a revista “The Economist” distinguiu Portugal como a “economia do ano” e Marques Mendes não tem dúvidas de que “é uma grande notícia” para o país.



“Não é para o Governo A ou B, é para o país, para os portugueses, é uma grande notícia. Prestigia Portugal lá fora, ajuda a elevar a autoestima nacional. Isso é importante”, declarou, lembrando “que não podemos ficar por aqui”.

Catarina diz que "cumprirá a Constituição" se Chega vencer as eleições

Questionada sobre a possibilidade de o Chega vencer as eleições, Catarina Martins diz que “cumprirá a Constituição”, mas garante que não dará posse a ministros que considera que “não terão condições para desempenhar o cargo, como Jorge Sampaio fez”.



A candidata recusa-se a “fazer um debate em torno das presidenciais que seja sobre um Governo do Chega que não existe nem vai existir”.



O candidato apoiado pelo PSD diz que “devia ser óbvio” que um Governo deve cumprir a Constituição, mas que vê “a cada passo medidas grosseiramente inconstitucionais” do Chega. “Evidentemente não devia ser necessário, mas se alguém tem ideias inconstitucionais, o Presidente da República tem por obrigação cumprir e fazer cumprir a Constituição”, explicou.



Sobre a saúde, Mendes volta a recordar que a bloquista “criou uma crise em 2022” e que a crise na saúde é um exemplo “claro e concreto de que é preciso estabilidade para resolver as questões”.



Marques Mendes acusa ainda Catarina Martins de ter sido “suporte político de um Governo que acabou com uma experiência que corria bem em Portugal”, referindo-se às parcerias público-privadas (PPP).





Em resposta, Catarina Martins diz que “propôs a autonomia dos hospitais”, uma “oportunidade que foi dada aos privados e nunca ao público”. A candidata lembrou ainda que “as PPP são geridas por homens, como o dono da PPP de Cascais, que agora em Espanha pediu para os doentes menos rentáveis serem afastados”.



“É por isso que é perigoso. Não podemos ter hospitais que funcionam bem porque se negam a tratar doentes que sejam menos rentáveis. O SNS tem de tratar toda a gente”, argumentou.





Catarina Martins critica “esta tentação de dar aos privados o papel que o Estado tem de assegurar” e, dirigindo-se aos pensionistas, lembra que há um projeto europeu, da comissária Maria Luís Albuquerque, “que quer que uma parte da pensão vá automaticamente para fundos privados que comportam muito mais riscos para as pensões.”



“Quando chegarem a Portugal estas regras europeias, é preciso uma Presidente que tenha independência relativamente ao Governo”, disse.



