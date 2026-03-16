Pacote laboral. Patrões e UGT falam em progressos mas não dão acordo como certo

Terminou a reunião desta segunda-feira entre Governo, empresários e UGT para discutir a revisão da legislação laboral. No final do encontro, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho reiterou que “o Governo tem a convicção que um acordo é possível” e adiantou que uma próxima reunião “será marcada oportunamente e com rapidez”.





Da parte dos patrões, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), afirmou que foram dados “passos importantes” e que “irá ser marcada rapidamente outra reunião”.









Francisco Calheiros diz que “houve mais aproximações” e que avançaram em todas as medidas que analisaram, mas é cauteloso quando questionado sobre se um acordo está próximo.



“Não há acordo para nada até haver acordo para tudo”, disse.



Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), afirma que “houve uma maior flexibilidade de todos os participantes” e uma “vontade de se avançar”, mas lembra que “nada está acordado até tudo estar acordado”.



“Avançamos bastante, houve um aprofundamento de alguns pontos”, disse João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio.



“Deram-se passos importantes”, afirma, falando após reunião em que foram discutidos entre “16 a 17 pontos” do pacote laboral.Francisco Calheiros diz que “houve mais aproximações” e que avançaram em todas as medidas que analisaram, mas é cauteloso quando questionado sobre se um acordo está próximo.Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), afirma que “houve uma maior flexibilidade de todos os participantes” e uma “vontade de se avançar”, mas lembra que “nada está acordado até tudo estar acordado”.

(em atualização)