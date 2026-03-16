Pacote laboral. CGTP excluída de reunião exige que Governo "cumpra a Constituição"

Sem ter sido convocada, a Intersindical procurou participar na reunião. Sem sucesso. A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho poderá, todavia, aceitar futuras reuniões com a CGTP, segundo o Ministério.



O Governo, frisou o secretário-geral da CGTP, “tem que cumprir a Constituição da República”.

“Um autêntico ataque democrático”

Há pontos considerados críticos, nomeadamente no que diz respeito ao banco de horas, à contratação a prazo e à reintegração após despedimentos ilícitos.

Tiago Oliveira disse esperar ser recebido, a breve trecho, pelo presidente da República.



c/ Lusa



Nas imediações do Ministério do Trabalho, em Lisboa, onde Governo, patronato e UGT retomaram as negociações, a CGTP defendeu esta segunda-feira que só à Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) cabe a discussão do pacote de revisão da legislação laboral. O secretário-geral da Inter, Tiago Oliveira, acusou mesmo o Executivo de “ir contra” a Constituição da República ao excluir central sindical do processo.“A CGTP tem vindo a denunciar, ao longo dos últimos meses, e continuamos a denunciar que o”, afirmava Tiago Oliveira aos jornalistas na antecâmara do início da reunião no Ministério.“Há uma questão que o Governo tem demonstrado ao longo deste percurso, que é”, acentuaria.À luz da Lei Fundamental, enfatizava ainda Tiago Oliveira, “cabe às associações sindicais a discussão e a elaboração da legislação laboral”.A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, chamou assim para a reunião desta segunda-feira as quatro confederações empresariais e a UGT.Há uma semana, os representantes dos patrões anunciaram que as negociações estavam terminadas, mas acabaram por atender ao apelo do presidente da República no sentido de procurar um entendimento.Para a Intersindical,Ao invés de “querer discutir as propostas de quem manda trabalhar”, a CGTP pretende ver discutidas “as propostas de quem trabalha”.Já depois de ver recusada a participação na reunião,, sintetizou o responsável, para acrescentar que a CGTP estará disponível para falar, se para tal for chamada.Nas palavras de Tiago Oliveira,O dirigente foi recebido pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, e por um assessor do secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira."Ficou hoje demonstrado quem é que tem afastado a CGTP", prosseguiu, assinalando que não é a central sindical "que se está a pôr à margem", mas "a ser afastada de todo este processo".