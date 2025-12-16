Pacote laboral sem "estaca zero". UGT e Ministra do Trabalho retomam negociações

Em entrevista à RTP, um dia depois da greve geral, o secretário-geral da UGT admitia partir para a reunião desta terça-feira sem expectativas de monta. Mário Mourão descreveria a paralisação como “um rotundo não que acompanha o rotundo não já dado pela UGT e pelos seus sindicatos”.

No deve e haver da adesão à greve, UGT e CGTP reivindicaram uma participação de alcance histórico. Já o Governo, pela voz do ministro da Presidência, Leitão Amaro, desvalorizou a jornada de luta como inexpressiva, “em particular no sector privado e social”. Uma posição entretanto reforçada pela ministra do Trabalho.



“Retirada do pacote laboral”

A CGTP descreve o quadro do mercado de trabalho como caracterizado por baixos salários, horários desregulados e precariedade de vínculos.



A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a UGT voltam a reunir-se, esta terça-feira à tarde, para negociar o pacote laboral do Governo, na sequência da greve geral da semana passada. São esperadas declarações de Maria do Rosário Palma Ramalho após a ronda de discussões.A representar a União Geral de Trabalhadores vão estar o secretário-geral, Mário Mourão e a presidente da central sindical, Lucinda Dâmaso., que esteve ao lado da CGTP na greve geral de 11 de dezembro,. Considera também queEntrevistada pela RTP Madeira, no domingo,. Palma Ramalho ressalvou que este constitui “uma base de trabalho e não uma coisa acabada”, para vincar que as soluções terão de ser definidas “a meio do caminho”., enfatizou a governante.A greve geral da passada quinta-feira foi a primeira paralisação do género convocada pela CGTP e pela UGT em 12 anos. Os seus impactos abrangeram sobretudo os transportes, escolas, hospitais e centros de saúde.Na segunda-feira, a partir do Funchal, onde se avistou com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, Maria do Rosário Palma Ramalho quis tambémA ministra manifestou ainda a expectativa de encontrar “espírito construtivo” na reunião com a UGT.“A criação de riqueza em Portugal, o fomento da criação de riqueza exige um conjunto de políticas que se devem articular”, insistiu.Por sua vez, a CGTP pediu, também na segunda-feira, uma reunião ao primeiro-ministro para abordar o significado da greve geral, esperando obter de Luís Montenegro explicações sobre a posição que adotou perante a jornada de luta., lê-se em comunicado da Intersindical.A greve geral foi, na leitura da CGTP, um “sinal inequívoco” de rejeição do pacote laboral: “Uma greve geral que, a partir dos locais de trabalho do setor privado e público,”.