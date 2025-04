Pactum. Ministra da Justiça ficou surpreendida com buscas da PJ

Rita Alarcão Júdice determinou que seja prestado todo o apoio necessário aos inspetores.

O Ministério da Justiça admite à Antena 1 que a ministra foi surpreendida com as notícias desta quinta-feira de manhã sobre buscas a organismos do Ministério.A Polícia Judiciária está a fazer várias buscas em Lisboa, Porto e Braga. Domicílios, escritórios de contabilidade, sedes de sociedades, Institutos Públicos e outros serviços do Estado foram "visitados" pela Polícia Judiciária.