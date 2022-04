Pai da deputada. Demitiu-se assessor do Chega nomeado por Ventura

Demitiu-se o assessor político do Chega por ser pai de uma das deputadas do partido. André Ventura nomeou Manuel Matias já depois de Rita Matias ter sido eleita deputada. Há um ano, o Chega quis proibir relações familiares no mesmo grupo parlamentar.