Política
Pais com menores de 12 anos vão continuar a poder recusar trabalho à noite e fins de semana
O Governo deixou cair o travão à recusa dos pais, com filhos menores de 12 anos, de trabalharem à noite e aos fins de semana. Esta era uma das medidas mais polémicas propostas no novo pacote laboral.
No plano apresentado na semana passada à UGT, a medida cai, noticia esta terça-feira o Jornal de Negócios.Outra diferença em relação à proposta original do Governo é a introdução, no sector privado, da jornada contínua. Um horário contraído para pais com responsabilidades familiares, filhos com deficiência, doença crónica ou doença oncológica.