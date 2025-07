"País está preso por arames. Não sei em que país vive o primeiro-ministro"

não alimento essa ideia de aproximação à agenda do Chega, eu acho que isto é a agenda do Governo”. O líder do PCP acrescenta ainda que “”.

Paulo Raimundo lamenta: “”. Defende, por isso, “” para melhorar as condições de vida e fazer face ao aumento do custo de vida que caracteriza como uma “”.O líder comunista chama ainda a atenção para os quatro milhões de portugueses que vivem com os apoios do Estado e que sem esses apoios viveriam na pobreza, o que para Paulo Raimundo “”., é o que defende Paulo Raimundo.O secretário-geral comunista caracteriza as medidas do Governo relativas à imigração e à nacionalidade como uma “” porque são apresentadas para resolver um problema que não é o problema do país e porque “”, afirma.”, questiona Paulo Raimundo.

Um populista, um do Governo, outro do centrão



Paulo Raimundo até admite contactos com outros partidos para encontrar um candidato a Belém, mas no fim o PCP escolheu dentro do partido e lançou António Filipe como candidato comunista a Belém.



Não havia nenhuma razão objetiva para que se tivesse precipitado eleições". Na opinião de Paulo Raimundo “a partir desse momento o próprio Presidente autocondicionou-se nas soluções futuras”. ". Na opinião de Paulo Raimundo “”.

Confessa que “”.Acrescenta que “”.Perante este cenário o PCP decidiu avançar com a candidatura de António Filipe para Presidente da República porque “”.”, é a avaliação de Paulo Raimundo ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.De entre o que não correu bem, o secretário-geral do PCP, pelo presidente da República, em 2022, a propósito do chumbo do Orçamento do Estado.

"Não nos peçam para nos aliarmos ao PS"



Paulo Raimundo responsabiliza o PS por aquilo que considera ser o “desastre” de gestão de Carlos Moedas.



O líder do PCP considera que “”.Raimundo elege o PS como o maior adversário do ponto de vista autárquico e por isso “”.”, Paulo Raimundo resume assim aquilo que considera vir a ser um bom resultado nas eleições autárquicas de 12 de outubro.Para Paulo Raimundo “” retomar a gestão da câmara da Moita e da autarquia de Montemor, dá como exemplos. Define o PCP como “” e relembra que “”.

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.