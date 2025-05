Inês de Sousa Real diz que que a esquerda não está a ver navios, como disse o líder do Livre.

A líder do PAN começou o dia no Campo Pequeno, onde criticou o financiamento da tauromaquia.



A campanha terminou na Serra da Arrábida. Inês de Sousa Real pediu aos partidos que se foquem no fim da "bipartidarização" entre PS e PSD