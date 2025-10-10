PAN acusa Governo de "dar a mão a quem não precisa e a quem mais lucra"

Em declarações à Lusa durante uma ação de contacto com a população, em Oeiras, onde o partido avança coligado com o PS, Inês de Sousa Real reagiu à proposta orçamental apresentada pelo executivo, lamentando que a entrega do Orçamento fosse agendada para o fim da eleitoral e salientou "algumas preocupações" com o seu conteúdo, embora sem adiantar qual será o sentido de voto do partido na generalidade.

"Desde logo continuam a ser dadas borlas fiscais a quem mais lucra e quem mais polui através da isenção sobre os produtos petrolíferos, aliás verificamos que há um aumento para o dobro deste tipo de isenções, o que é com muita preocupação que vemos porque depois não há sequer um investimento na mesma proporção nos transportes públicos", criticou.

Sousa Real lamentou também a manutenção dos benefícios fiscais para os residentes não habituais, afirmando que é uma medida que "representa mais de 400% do que o investimento na habitação" e que demonstra que o Governo "vem dar a mão a quem não precisa, a quem mais lucra" em vez de "dar apoio às famílias e pequenas e médias empresas".

A líder do PAN criticou a falta de respostas em matérias como o combate à violência doméstica, a valorização de carreiras ou a proteção animal, lamentando que o executivo tenha optado por "cortar com a isenção de IVA na alimentação de que as associações de proteção animal beneficiavam" e pedindo uma "nova visão" orçamental nesses temas.

"Para o PAN é fundamental que se consiga descer para os 6% o IVA nos cuidados veterinários, e garantirmos assim que temos de facto a saúde animal e a saúde humana alinhadas do ponto de vista daquilo que são os benefícios, porque seja para os animais de companhia que integram as famílias, seja para as pessoas, não podemos continuar a ter pessoas que têm que optar entre comer ou pagar a medicação", defendeu.

Sobre as expectativas do partido no concelho de Oeiras, nas eleições de domingo, Inês de Sousa Real definiu como objetivo ver o PAN eleger vereação e manter a representação atual na Assembleia Municipal, onde elegeu a deputada municipal Sílvia Marques em 2021.

Questionada sobre as dificuldades da candidatura no concelho liderado por Isaltino Morais, Inês de Sousa Real reconheceu o peso dos "vários anos de governação" do social-democrata, mas deixou o apelo ao voto na coligação liderada pela socialista, afirmando que "um voto a mais ou a menos em Isaltino Morais não vai fazer diferença alguma".

"Conhecendo bem as particularidades do concelho e conhecendo aquilo que são as respostas que a população precisa, esta coligação em Oeiras, em que `todos contam` é mais do que um mote, é de facto um compromisso de inclusão, de não discriminação e, acima de tudo, de aliar o progresso do concelho aos desafios da sustentabilidade", rematou.