PAN alerta para que não sejam dados passos atrás nas leis da proteção e resgate animal

Apelo feito no dia em que o partido realiza uma vigília para assinalar 5 anos do incêndio que provocou a morte de 93 animais que se encontravam presos em dois abrigos ilegais em Santo Tirso, no distrito do Porto, um caso que seguiu para julgamento no final do ano passado.Ouvida pela Antena 1, Inês Sousa Real considera errada a decisão de retirar a tutela do bem-estar animal do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para a entregar à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.Um retrocesso, lamenta a deputada.Inês Sousa Real pede respostas e garante que o PAN vai continuar a pressionar o Governo de Luís Montenegro.Esta noite o PAN organiza uma vigília em frente à Câmara Municipal do Porto para assinalar cinco anos do incêndio da Serra da Agrela, em Santo Tirso, em homenagem a todas as pessoas que cuidam dos animais e a todos os animais que foram vítimas de maus-tratos no distrito do Porto.