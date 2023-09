PAN e o acordo na Madeira. "Agarrámos a oportunidade de fazer valer as nossas causas"

Mónica Freitas destaca a "oportunidade" que o partido tem nesta altura de "poder fazer valer" as suas causas.



Sobre um eventual romper do acordo em caso de incumprimento por parte da coligação PSD/CDS, a deputada única do PAN na Madeira sublinha que "já existe um acordo assinado" e um "compromisso" para incluir medidas que o partido incluiu no seu programa.



Refere que o PAN não assinaria o acordo se não acreditasse na viabilidade do mesmo e que o partido não abdica das suas causas.



A deputada adianta ainda que as conversações com a coligação "Somos Madeira" só começaram após as eleições, na segunda-feira. Sublinha que o objetivo do PAN sempre foi "eleger um deputado".



"Nunca conseguiríamos prever que isto viesse a acontecer", admite Mónica Freitas.



Assume ainda que o PAN Madeira não quis fazer parte do Governo regional e que este acordo não choca com o alinhamento do partido a nível nacional.



"Somos um partido único, trabalhamos em conjunto", realça Mónica Freitas, destacando como "fundamental" o apoio da porta-voz nacional do PAN, Inês de Sousa Real.