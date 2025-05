PAN encontra desencanto com os políticos no Porto

Junto à estação de metro da Casa da Música, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, acompanhada pelo cabeça de lista do partido no Porto, Hugo Alexandre Trindade, partilhou as causas do PAN com quem passava.





Na rua encontraram pessoas que simpatizam com o PAN e outras desencantadas com os políticos. Inês Sousa Real visitou também a Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Porto, onde defendeu a baixa médica a 100% para doentes oncológicos.











Reportagem de Cláudia Godinho.