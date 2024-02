Foto: Paulo Novais - Lusa

A porta-voz do PAN avisa os polícias que manifestações como a do capitólio podem descredibilizar a luta. O PAN não exclui apoiar governos minoritários quer à esquerda, quer à direita. Inês Sousa Real diz que tudo depende da forma como os outros partidos se aproximarem, das causas que o PAN defende.