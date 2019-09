PAN oferece papel em branco a António Costa, diz Raul Vaz

Foto: Lusa

Raul Vaz explica que se António Costa quiser já tem um companheiro, e isso acontece com a oferta de um papel em branco por parte do PAN.



André Silva não coloca condições, diz o comentador, e oferece-se para ser solução com ou sem maioria absoluta, o que pode colocar o PAN na esfera política participativa e com uma palavra na espaço governativo.